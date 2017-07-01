الصفحة الرئيسية > يوسف العماني يشكر من خيبوا ظنّه !!

يوسف العماني يشكر من خيبوا ظنّه !!

بقلم ريما لمع

يوليو ١ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

عبر المطرب “يوسف العماني” عن سعادته بعد طرحه أغنية “شكراً” من ألحانه وغنائه، والتي لامس من خلالها قضية اجتماعية حساسة.

وقال العماني في تصريحات خاصة: “أنتجت أغنية شكراً من كلمات عثمان المنصوري، وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماستر طيف عادل، وإنتاج شركة أوبرا استديو للإنتاج الفني، لأشكر وأميّز بين الناس الذين أحبوني، والآخرين الذين ابتعدوا عني”.

وتابع العماني حول الفكرة من الأغنية: “خاطبت في الأغنية الأشخاص أصحاب المواقف الرائعة في حياتي، وقلت لهم شكراً، عندما نسمعها نسمع كلاماً يتناول الطرفين، الطرف الذي يضم أشخاصاً وقفوا معي، والآخر الذي يضم أشخاصاً خيبوا ظني”.

وأضاف: “طرحت شكرًا لأني أحببت الفكرة، وهي تلامس المجتمع، فعندما يمر الشخص بضيق والله يفرج أموره، عليه أن يتأمل في الناس، وأن يميز الذين وقفوا معه ممن تخلوا عنه”.

من جهة أخرى، أكد العماني أن طرحه أغنية السينغل مع الألبوم جاء بسبب عصر السرعة من جهة، وبسبب ابتعاده فترة عن طرح الأغاني من جهة أخرى، وقال: “نحن الآن في عصر السرعة، كما أني بحاجة إلى رصيد من الأغنيات كي أتمكن من الوقوف والغناء على المسرح”.

واختتم العُماني تصريحه: “بالنسبة للمشاريع المقبلة، سأقوم بتصوير أغنية شكراً بعد العيد، كما أحضّر لأغنية جديدة اسمها طمنوني، تتكلم عن الشخص الذي يفارق أهله، مؤخراً أغنياتي كلها تلامس المجتمع”.

اخترنا لك

جادن وويلو سميث نجوم ومشاهير جادن وويلو سميث يفتتحان زيارتهما لدبي بجولة في برج خليفة

أغسطس ١٣ ,٢٠١٥

باربي الخليج روز نجوم ومشاهير باربي الخليج روز في حقيبتي قلم تحديد شفاه.. أحمر شفاه وأحمر خدود

أبريل ١٦ ,٢٠١٦

راندا البحيري تعيش علاقة حب جديدة نجوم ومشاهير الفنانة راندا البحيري "مرتبطة" بمجهول الهوية

مايو ٢٢ ,٢٠١٧

أحمد عز نجوم ومشاهير أحمد عز يعترف بأبوته لتوأميه دون أن يدري

أكتوبر ٣١ ,٢٠١٦