في 55 سؤالا تنصحك أخصائية البشرة والتجميل يسرا خالد

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أمل نصرالدين بعدسة ميلاد غالي التقت أخصائية البشرة والتجميل يسرا خالد، التي تقول إن امتلاك بشرة جميلة خالية من العيوب والتجاعيد هدف كل امرأة، فالبشرة عنوان لجمال المرأة، لذا ارتأينا أن نتعرف من خلالها على أسرار امتلاك بشرة مخملية خالية من الشوائب والعيوب والتجاعيد.

* ممَ تتكون بشرة الوجه؟

بشرة الوجه تختلف عن بشرة بقية أجزاء الجسم، حتى بشرة الوجه نفسه فإنها تختلف في تركيبها من منطقة لأخرى، فمنطقة محيط العين أرق 17 مرة من بقية أجزاء الوجه، وكذلك المنطقة المحيطة بالفم نجدها تختلف في سماكتها عن بقية أجزاء بشرة الوجه.

* ممَ تتكون البشرة؟

يتكون الجلد من 7 طبقات ولكن ما يهمنا ويحتاج منا للعناية والتغذية هي الطبقات الثلاث الأولى: البشرة، الأدمة، اللحمة.

* كيف نعتني بكل طبقة من هذه الطبقات؟

بالنسبة للطبقة الأولى البشرة يتم استخدام كريم النهار والحماية للمحافظة عليها، أما طبقة الأدمة التي تحتوي على الكولاجين والإلستين والذي يتوقف إنتاجهما بعد الـ 25 سنة فنغذيها بكريم الليل وعمل الماسكات.

* وماذا عن الطبقة الثالثة؟

بالنسبة للطبقة الثالثة والتي ينتج عنها مادة الكيراتين والتي يتكون منها الأظافر والشعر، هذه المادة تتجدد كل 21 يوما، تتكاثر وتكبر ثم تموت على سطح البشرة، لذلك نحن بحاجة لعمل تنظيف للبشرة مرة واحدة في الشهر فقط لإزالة تلك المادة، والقيام بتنظيف البشرة كل يوم أو كل أسبوع فهذا يؤذي البشرة ويضرها.

* وكيف نعتني بها؟

من خلال الأمبولات والسيروم أو استخدام الحقن.

* ماذا عن أنواع البشرة وكيف نتعرف عليها؟

لدينا البشرة الجافة، والبشرة الدهنية، والبشرة المختلطة أو المركبة والتي تسمى العادية، والبشرة الحساسة.

أنواع البشرة

* وكيف نتعرف على كل نوع من هذه الأنواع؟

بالنسبة للبشرة الجافة نجدها شاحبة وباهتة ويظهر عليها التجاعيد والخطوط بسهولة من شدة الجفاف، حتى وإن كان العمر صغيرا، أما بالنسبة للبشرة الحساسة فتظهر عليها البقع الوردية اللون، أو ما يسمى بالعد الوردي وتزداد بعد التعرض للشمس والعطور.

* ما المقصود بالعد الوردي؟

ظهور احمرار في بشرة الوجه خاصة الوجنتين، وقبل أن نصنف البشرة على أنها من النوع الحساس يجب التأكد بأن هذا الاحمرار ليس نتيجة الإصابة بإمساك أو قولون أو نتيجة للتصادم الحراري ويعني الانتقال من جو حار جدا لجو بارد.

* وماذا عن البشرة الدهنية؟

البشرة الدهنية تكون غالبا مصحوبة بظهور حب الشباب وتغير هرمونات الجلد، وتكون مسامها كبيرة وواضحة وتحتاج لعناية خاصة مع ضرورة تجنب أكل المواد الغنية بالدهون مثل الشيكولاتة والمكسرات والوجبات السريعة.

* هل البشرة الدهنية مقتصرة فقط على فئة المراهقين؟

تكثر في فئة المراهقين خاصة مع فترة البلوغ وتغير هرمونات الجسم، ولكن كثيرا من الأشخاص البالغين يمتلكون أيضا بشرة دهنية، والميزة التي توفرها البشرة الدهنية أنها لا تظهر عليها التجاعيد بسهولة ونجدها لامعة ولا تتقبل كريمات الحماية.

* وماذا عن البشرة المختلطة؟

البشرة المختلطة تعتبر من أفضل أنواع البشرة، حيث تكون دهنية في مناطق الجبهة والأنف والذقن، أو ما يسمى بـ T- Zon وبقية الوجه يكون من نوع البشرة العادية المائلة للجفاف، وتعتبر من أسهل أنواع البشرة في التعامل معها ولا تحتاج لعناية خاصة.

* أي طبقة من طبقات الجلد تحدد نوع البشرة؟

الطبقتان الأولى والثانية هما اللتان تحددان نوع البشرة.

* هل نوع البشرة يظل ثابتا طوال فترات حياة الإنسان المختلفة؟

لا، البشرة تتغير من مرحلة لأخرى فقد تكون البشرة في مرحلة عمرية معينة دهنية وتتحول للجافة أو المركبة أو لأي نوع آخر ولا تثبت على حالتها.

نظام غذائي

* وما العوامل التي تؤثر في ذلك؟

تعتبر التغذية وشرب الماء من العوامل الأساسية التي تؤثر في نوع البشرة، ويمكن تغيير نوع البشرة باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كافة العناصر الغذائية الصحية، مع الإكثار من شرب الماء فسوف تتعدل البشرة وتتحول للبشرة العادية الصحية، فالتغذية السليمة أهم عامل للحصول على بشرة صحية، بالإضافة للحلول التجميلية التي نقوم بها والنصائح التي نمنحها لكل نوع بشرة لتتحسن.

* وما الحلول التي تقدمينها لأصحاب البشرة الجافة؟

أصحاب البشرة الجافة والحساسة مفتاح حل جميع مشاكلهم يكمن في شرب كميات كافية من الماء، لإمداد البشرة بالأكسجين الكاف.

* وماذا عن الحلول التجميلية؟

مهما قامت المرأة بعمل حلول تجميلية وظلت مهملة لمسألة شرب الماء فلن تجدي كل تلك الحلول، بالإضافة لتناول الخضار والفواكه بكميات كافية خاصة البقدونس والجرجير اللذين يساعدان على احتباس السوائل في البشرة وترطيبها.

* وماذا عن البشرة الدهنية؟

أول خطوة لعلاج مشاكل البشرة الدهنية الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، كالشيكولاتة والمكسرات، والاستعاضة عنها بالأطعمة الصحية والعناية والحرص على تنظيفها باستمرار واستخدام التونر بعد التنظيف لسد المسام بالإضافة للماسكات والعلاجات الأخرى.

* وماذا عن البشرة المختلطة؟

البشرة المختلطة غالبا لا تعاني من مشاكل ولدينا بعض الماسكات والجلسات الخاصة لمنحها النضارة.

* هناك بعض المنتجات من كريمات وكريمات تقشير يكتب عليها لكافة أنواع البشرة؟

مثل تلك الأنواع والعبارات أكبر دليل على عدم جودة تلك الأنواع لأنه لا يمكن لمنتج يستخدم للبشرة الجافة أن نستخدمة للدهنية أو لأي نوع من أنواع البشرة، فبالتأكيد سوف يعرضها للأذى.

* وماذا عن المنتجات التي يكتب عليها للوجه والجسم؟

نفس الكلام ينطبق عليها أيضا، فكيف نستخدم منتجات الوجه للجسم مع الاختلاف الكبير لتركيب كل منهما وتكوينهما، حتى أننا دوما نجد منتجات الوجه في عبوات صغيرة تكفي فقط بشرة الوجه، فيجب الابتعاد عن مثل تلك المنتجات، لأن حتى درجة خشونة السنفرة تختلف باختلاف المنطقة، وبالتأكيد لا يمكن استخدام منتجات الجسم لبشرة الوجه.

تقشير البشرة

* ما أهمية عمليات التقشير للبشرة؟

التقشير يجدد خلايا البشرة من خلال إزالة الخلايا الميتة فيها، كذلك فهو يعمل على إزالة التجاعيد الخفيفة والبقع الداكنة في البشرة، وهناك عدة أنواع من أنواع التقشير أقواها التقشير الكيميائي.

* ما المقصود بالتقشير الكيميائي؟

التقشير الكيميائي يتم من خلاله إزالة الطبقة السطحية بالكامل من البشرة، ويجب عدم التعرض للشمس، حيث يتم تجديد البشرة بالكامل باستخدام كريمات وماسكات خاصة.

* وماذا عن أنواع التقشير الأخرى؟

النوع الآخر من التقشير هو التقشير بأحماض الفواكه، وهو عبارة عن جلسات يتم استخدام أمبولات وماسك معين يعمل تقشيرا خفيفا جدا على البشرة دون ترك آثار، ولكن النتيجة أن الوجه يضفى عليه نور ونضارة ويفتح لون البشرة.

* وهل هناك أنواع تقشير أخرى؟

هناك تقشير الكريستال وتقشير الألماس ويتم في العيادة عن طريق جهاز الكريستال ويعمل على إزالة الطبقة السطحية.

* وما المقصود بالتقشير الماسي؟

عبارة عن حلقات من الألماس يتم تركيبها على الجهاز، ونقوم بعمل حركات مدروسة على البشرة لإزالة وتقشير الطبقة السطحية، وبعد ذلك يتم وضع ماسك معين حيث بإمكان المرأة أن تخرج في الشمس وتضع الماكياج بعد ساعة من القيام بهذا النوع من التقشير.

* ما الأساس الذي يتم عليه تحديد نوع التقشير المناسب للبشرة؟

يتم تحديد نوع التقشير المناسب بحسب عيوب البشرة أو المشكلة التي تأتي بها السيدة، فعلى سبيل المثال البشرة الحساسة لا يناسبها أي نوع من أنواع التقشير سوى التقشير الماسي، وذلك لوجود حلقة خاصة للبشرة الحساسة تستخدم في ذلك.

* وما العيوب التي يعالجها التقشير؟

إذا كانت المشكلة وجود كلف فإن أفضل نوع من التقشير هو الكيميائي في هذه الحالة، وإن كانت المشكلة في وجود بعض التجاعيد فنستخدم التقشير الألماسي، وإن كانت المشكلة الشحوب وتحتاج للنضارة نستخدم الكريستال.

طرق التجميل

* وماذا عن أحدث طرق التجميل دون استخدام الحقن؟

حاليا هناك جهاز يسمى DermaRoller يستخدم لتحفيز مادة الكولاجين نتائجه ممتازة، خاصة مع تخوف الكثيرات اليوم من استخدام الحقن فهو يغني عنها.

* مم يتكون هذا الجهاز؟

عبارة عن عجلة تحوي أسنانابأطوال مختلفة يتم تحديدها بحسب سماكة البشرة، تعمل مساجا لبشرة الوجه، وتفيد في تخفيف التجاعيد وتفتيح لون البشرة وعلاج آثار الحبوب، ويمكن استخدامه في البيت بعد تعلم الشخص طريقة استخدامه من أخصائي التجميل، حيث له طريقة تعقيم وحركات معينة على الوجه، ويوجد جهاز للبشرة وآخر لمنطقة محيط العين.

* وما فائدة استخدامه للعين؟

من المعروف أننا حين نقوم بعمل مساج للعين أن نصف الكريم يمتصه إصبع اليد والنصف الآخر يصل للعين، ومن خلال هذا الجهاز الصغير نضمن بأن التغذية بالكامل وصلت لمنطقة محيط العين ولم يتم إهدار أي كمية منها.

* ما مدى أهمية استخدام كريمات الحماية للبشرة؟

كريمات الحماية من الشمس خطوة مهمة للمحافظة وحماية البشرة من الأشعة المضرة، وهناك حمايات بأرقام مختلفة SPF15 أو SPF20 أو SPF30 حتى الـ 100 كل تلك مجرد أرقام في رأيي والحماية الحقيقية لا تأخذ أكثر من 15 دقيقة فقط.

* ولكن الكثيرين يقولون إننا في شمس الكويت نحتاج لأرقام أكبر؟

SPF15 تعتبر الكمية الكافية لتوفير الحماية للبشرة، وليس لكريمات الحماية أي آثار جانبية، ويفضل أيضا استخدام الكريمات المرطبة للنهار، التي تحتوي على حماية أيضا حتى وإن لم نتعرض لأشعة الشمس، وذلك للحماية من أشعة الكمبيوتر والتلفزيون والعطور والبخور والملوثات والتي تؤثر في البشرة.

* وكيف يمكن وضع كريمات الحماية؟

يجب وضع الكريم المرطب أولا ثم كريم الحماية، والانتظار لمدة دقيقة أو دقيقتين، ومن ثم وضع كريم الأساس والماكياج بعد ذلك. والخطأ الذي ترتكبه كثير من السيدات هو وضع الحماية دون مرطب فحين تريد وضع الماكياج بعد ذلك تجد كريم الأساس يتكتل ولا يتوزع بسهولة على البشرة.

منتجات الذهب

* وماذا عن منتجات الذهب التي ظهرت مؤخرا؟

كريمات الذهب تعمل على شد البشرة وتوحيد لونها ومنحها النضارة، وحاليًا توجد مجموعة كاملة من منتجات الذهب عبارة عن ماسك وسيروم وكريم للعين وكريم للوجه، عبارة عن مجموعة متكاملة يكمل بعضها بعضا، بالإضافة لجلسات الذهب والكافيار التي نقوم بها في العيادة.

* ما الفرق بين جلسات الذهب والكافيار؟

جلسات الذهب تعمل على شد ونضارة البشرة وتوحيد اللون، أما جلسات الكافيار فهي تعمل على شد أقوى لذلك نستخدمها في الأعمار الأكبر من 35، ولكن نتجنب قدر الإمكان استخدامها مع البشرة الدهنية.

* وماذا عن جلسات التبييض؟

لا توجد جلسات لتبييض اللون ولكن ما نقوم به هو جلسات لتوحيد لون البشرة وتفتيحها من خلال إزالة الخلايا الميتة، ففي بعض الأحيان تعاني البشرة من اختلاف شديد في لونها فنجد هناك مناطق غامقة عن أخرى فنستخدم جلسات معينة لنمنح البشرة لونا واحدا.

* وهل هناك حلول لمشاكل حب الشباب والرؤوس السوداء؟

مشاكل حب الشباب عكس الرؤوس السوداء، ففي حالة الرؤوس السوداء نعمل على التنظيف العميق للبشرة عن طريق فتح المسام بحمام البخار ومن ثم إزالة الرؤس السوداء، وعمل تقشير للقضاء عليها، ويفضل تكرار التنظيف كل شهر ونصف.

* وماذا عن مشكلة حب الشباب؟

هناك برنامج خاص بعلاج حب الشباب من خلال استخدام سيروم وبعض المنتجات لتجفيف تلك البثور، ويجب عدم محاولة إزالة البثور أو العبث بها، ويمكن اللجوء للمضادات الحيوية الموضوعية أو التي تؤخذ عن طريق الفم، ولا يمكن عمل تنظيف للبشرة قبل علاج مشكلة حب الشباب.

التغذية والبشرة

* هل نوع التغذية يؤثر في نوعية البشرة؟

بالتأكيد، فالبشرة ترجمة لما نأكل، والبشرة دليل واضح على مدى صحة الجسم لذلك نحن ننصح على سبيل المثال أصحاب البشرة الدهنية بتجنب تناول الشيكولاتة والمكسرات بعد الساعة السابعة، والتقليل قدر الإمكان من تناول الوجبات الدسمة وتناول الخضراوات الخضراء فكل ذلك من شأنه التخفيف من ظهور البثور.

* هل هناك أغذية يفضل لأصحاب البشرة الدهنية تناولها؟

التفاح الأخضر والليمون والخضراوات بأنواعها والتغذية الصحية والابتعاد عن الدهون عموما تجعل البشرة في حالة أفضل.

* هل من غذاء يحافظ على جمال بشرة المرأة؟

عصير البرتقال مع الجزر وصفة غنية وقيمة للمحافظة على جمال البشرة ونضارتها، حيث إن البرتقال يحتوي على فيتامين C وعصير الجزر غني بفيتامين A وكلاهما مهمان جدا لصحة ونضارة البشرة. وتناول الكبدة مهم جدا لإمداد الجسم بالكمية الكافية من الحديد الذي ينعكس على لون البشرة الوردي، وكذلك تناول الكيوي والأفوكادو والحليب والعسل كل تلك الأغذية تمنح البشرة الصحة والجمال.

* هل يفضل عمل ماسكات خارجية للعناية بالبشرة فقط؟

يجب أن تكون التغذية داخلية وخارجية فبدون البناء الداخلي والتغذية السليمة لن تمتلك المرأة البشرة الصحية، وكذلك الاهتمام الخارجي مهم جدا خاصة شرب الماء، فلو قمنا باستخدام كافة أنواع العلاجات الخارجية ولم نهتم لثقافة شرب الماء فلن نحصل على نتائج طيبة للوصول للبشرة الجميلة.

* هل تناول المكملات الغذائية يغني عن تناول الخضراوات والفاكهة؟

المصادر الطبيعية أفضل ولكن في حال كثير من السيدات العاملات اللاتي قد لا يجدن الوقت الكافي لتناول طعام صحي فالمكملات الغذائية والتركيز على الأوميجا 3 مهم جدا للمحافظة على جمال البشرة والصحة بشكل عام.

* هل هناك وصفات طبيعية تفيد البشرة؟

نحن كأخصائيي بشرة وتجميل نقوم بعمل العلاجات التي نعرفها، وبالنسبة للباحثين عن الوصفات الطبيعية فمن الأفضل اللجوء لطبيب متخصص للأعشاب لمنحهم ما تحتاجه بشرتهم من وصفات، وهناك خلطات شهيرة ومعروفة لكل أنواع البشرة.

* مثل ماذا؟

استخدام النشا مع ماء الزهر كنوع من سنفرة الجسم للمناطق الداكنة، وفركها بعد ذلك بالليمون يعطي نتائج طيبة، وللمدخنين الذين يعانون من تغير لون الشفاه يمكنهم غلي مقدار من الكركديه وخلطه مع كمية من الفازلين ووضعه على الشفاه فيعطي نتائج طيبة جدا وغيرها من الوصفات المتعارف عليها.

عناية خاصة

* ماذا عن كيفية العناية بمنطقة حول العين؟

منطقة حول العين منطقة حساسة جدا ومهمة وتحتاج لعناية خاصة لأنها تعكس عمر المرأة مباشرة، فمنطقة محيط العين لها منتجات خاصة بها وطريقة تنظيف وعناية خاصة، وكذلك يجب استخدام إصبع الخنصر القبل الأخير مع العين أو ما يسمى بإصبع العضلة الميتة.

* وكيف يمكن العناية بها؟

أهم خطوة إزالة الماكياج جيدا قبل النوم عن هذه المنطقة باستخدام مزيل ماكياج للعين.

* كيف؟

أفضل طريقة للتنظيف عن طريق كتابة حرف الـ C دون الرجوع مرة أخرى من الداخل للخارج، لأن حركة الرجوع العكسية هي السبب في ظهور التجاعيد الخفيفة، مع تمشيط الرموش بالقطن المبلل بمزيل الماكياج للتخلص من الماسكارا.

* وكيف يمكن العناية بمنطقة محيط العين؟

وضع كريم الليل الخاص بالعين وكريم النهار ووضع الماسك، فنأخذ كمية بقدر حبة اللؤلؤ ونقوم بتوزيعها على زوايا العين والبدء بنفس الإصبع بنفس الحركة حرف الـ C وهذا كل يوم.

* وماذا عن مشكلة الهالات السوداء؟

يجب معرفة سبب الهالات السوداء والتأكد أنه لا يتعلق بوجود مشكلة عضوية في الجسم أو نقص للحديد، وبعد ذلك نبدأ بعلاج الهالات بعد حل المشكلة العضوية إن وجدت، بخلاف الهالات السوداء التي تكون بسبب الوراثة ففي حالة الوراثة يجب أن نحافظ على ترطيب المنطقة ولكن لا نضمن اختفاء الهالات بشكل نهائي.

* وماذا عن الانتفاخات أسفل العين؟

الانتفاخات أسفل العين تكون نتيجة لحبس السوائل في منطقة العين، وهناك ماسكات خاصة لإزالة تلك الانتفاخات وتفريغ السوائل تدريجيا.

* وماذا عن العناية بالشعر؟

الشعر الدهني أكثر عرضة للتساقط من الشعر الجاف، والشعر الجاف عرضة للتقصف أكثر من الدهني، وفي كل الأحوال يجب استخدام الشامبو الملائم لنوع الشعر، والحرص على تنظيف فروة الرأس جيدا، وإحدى تقنيات علاج الشعر وجود سنفرة لفروة الرأس تعمل على إزالة الدهون والإفرازات التي تخنق فروة الرأس وتتسبب في ظهور مشاكله.

* وكيف يمكن أن تعتني المرأة بشعرها؟

من خلال اختيار الشامبو الجيد الملائم لنوع شعرها وعمل حمامات كريم ووضع التونر، وتجنب غسل الشعر بالأظافر ويكون الغسل بأطراف الأنامل، والتدليك بالتونر، وتجنب وضع الزيوت التي تعمل على اختناق البوصيلة ما يتسبب في سقوط الشعر.

* وماذا عن استخدام مجففات الشعر؟

على السيدة عدم الإكثار من استخدام السشوار، وعلى المرأة المحجبة تجفيف شعرها قبل وضع الحجاب لتجنب نمو البكتيريا التي تؤذي الشعر وتتسبب في ظهور القشرة.

* ما النصيحة التي تودين تقديمها لكل امرأة؟

لا توجد امرأة جميلة وامرأة غير جميلة، هناك امرأة تهتم بجمالها وهناك امرأة غير مهتمة، فنصيحتي ألا تنتظر المرأة الضوء الأحمر حتى تبدأ تهتم، الجمال أمر تراكمي يبدأ منذ الصغر، وكلما زاد اهتمامك بنفسك وبشرتك وجدت ثمرة ذلك، ولا تقول أي امرأة فات الأوان لذلك فما زال دوما هناك وقت للاهتمام. ونصيحتي لها أيضا ألا تهتم بجزء وتترك الآخر يجب أن تهتم بشعرها فهو تاجها، وبشرتها فهو عنوانها، وجسمها لأنه عمودها فالجمال وحدة متكاملة.