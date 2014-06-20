أوقفت كلّ أعمالها بسبب والدتها… الفنانة يسرا: كنت محور حياتها وأصبحَت محور حياتي وأكاد أكون أمها!

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ندى أيوب – بيروت

أجّلت الفنانة يسرا التحضيرات لمسلسلها الجديد “على سلم الخدامين”، الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، كاشفةً عن السبب في حديث صحافي قالت فيه إن والدتها تمرّ بظروف صحية صعبة ودقيقة للغاية، ما استدعى وجودها الدائم إلى جانبها في المستشفى، طالبةً من جمهورها وأصدقائها ومحبّيها الدعاء لها. والدة الفنانة يسرا تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى دخولها المستشفى ووضعها تحت المراقبة الطبية.

ومن المعروف عن يسرا تعلّقها الشديد بوالدتها التي تقول عنها: ” كنت محور حياة أمي عندما كنت طفلة والآن هي محور حياتي، أهتم بكل شؤونها وأكاد أكون أمها “، وبأنها تتصرف مثلما كانت تتصرف والدتها، التي لا تتدخل في قراراتها ،لكنها ناقدة لأعمالها الفنية من دون فرض رأيها عليها، ولا تزال تشعرها بأنها طفلة أمامها.وتعتبر يسرا والدتها صديقتها التي علمتها أن تكون صريحة دون خوف، وتضيف بأنها ورثت عنها طباعها وأهمها الصراحة، ومواجهة عيوبها وأخطائها من دون خجل.

الجدير بالذكر أن مسلسل يسرا الجديد “على سلم الخدامين” من إنتاج جمال العدل، تأليف إياد عبد المجيد وإخراج هاني خليفة.

وقبل أزمة والدتها الصحية كانت يسرا تحتفل بتكريمها في حفل مجلة “دير جيست” ومنحها جائزة أحسن ممثلة في رمضان 2016، استناداً لتصويت الجمهور، عن مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، ونشرت على صفحتها في موقع فايسبوك مجموعة من الصور التي التُقطت في الحفل، منها صورة مع “صاحبة السعادة” إسعاد يونس (كما أسمتها) والسيناريست تامر حبيب.

الجمهور والصحافة في لبنان يكنّان الكثير من المودة للفنانة يسرا، التي تردّد دائماً “بحب بلدكم قوي”، وقد زارت بيروت الشهر الماضي كسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز، وشاركت في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الثالث للحد من مخاطر استخدام المخدرات، ومن أبرز هذه المخاطر فيروس نقص المناعة البشري، الذي تنظمه شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات (مينارة).

نتمنى الشفاء العاجل لوالدة نجمتنا المحبوبة يسرا، وعودتها لمتابعة أعمالها الفنية والانسانية.