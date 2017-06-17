قناع الزعفران بالحليب لتبييض الوجه والعنق قبل العيد

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بشرتك مرهقة وشاحبة من التعب والسهر الطويل، وتفتقدين البريق فيها؟ حضّري خلطة الزعفران النفيسة لتحصلي على بياض ونقاوة ملفتة قبل قدوم العيد.

طريقة التحضير والاستعمال:

ضعي بعض قشّات من الزعفران داخل نصف كوب من اللبن(الحليب) الطبيعي، ودعي المزيج يتآلف مع بعضه طوال الليل. في الصباح، ستلاحظين أن الزعفران قد فقد لونه الأصلي.

أضيفي إلى المزيج ثلاث ملاعق طعام من بودرة اللوز، ودعي المزيج يرتاح لمدة ساعة إضافية.

بعد انقضاء المدة، ضعي العجينة الناعمة التي تشكلت لديك على بشرتك وعنقك، ودعيها تجفّ. عندما يشتدُّ القناع، قومي بفركه بلطف. اغسلي بشرتك بالماء الصافي.

جففي بمنشفة ناعمة.