بعد انتهائه من تصوير مسلسله البريطاني ظافر العابدين يستعد للسباق الرمضاني

شارك

فضيلة بودريش

في خطوة نحو العالمية انتهى الممثل التونسي الشهير ظافر العابدين من تصوير مسلسل بريطاني جديد، يحمل عنوان Fearless، وينتظر عرضه خلال عام 2017، حيث صور مشاهده في هذا العمل ما بين إنجلترا وإسبانيا، وفي نفس الوقت يستعد النجم ظافر عابدين ، لاختيار سيناريو من بين العروض الكثيرة، التي تنهال عليه للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

وكان عابدين قد أكمل تصوير مشاهده في المسلسل البريطاني Fearless، والذي قام بإخرجه المخرج المتألق بيت ترافيس مخرج فيلم Omagh الشهير، والذي حصد فيه جائزة “البافتا”

الجدير بالإشارة أنه في الوقت الراهن تنهال العروض على الممثل ظافر العابدين، حيث اقترحت عليه العديد من الأعمال التلفزيونية، التي سوف تشارك في السباق الرمضاني المقبل، عقب مشاركته في مسلسل “الخروج ” في رمضان 2016، إلى جانب مشاركته في فيلم “أبو شنب” مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث قاسمته البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحقق هذا الفيلم إيرادات عالية، قدرت ب20 مليون جنيه على مستوى شباك التذاكر في مصر. أما خارج الوطن العربي كان الجمهور العربي والغربي قد تابع ظافر العابدين في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي Engrenages على شبكة Canal كذلك المسلسل الأميركي Transporter على قنوات TNT وشبكة HBO الكندية.

وكان الممثل التونسي والنجم ظافر العابدين، قد ظهر لأول مرة في المسلسل البريطاني Dream Team، ثم تقمص العديد من الأدوار في أعمال فنية بريطانية وأجنبية حقق فيها نجاحا ملموسا وحضورا لافتا صنع له نجومية كبيرة.

شارك

Comments

comments