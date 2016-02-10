زين الداعم الأول لمعرض الإختراعات الدولي

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كشف نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي النقاب عن استراتيجية شاملة لتطوير النادي العلمي لتهيئة الأجواء العلمية التي تحقق أهداف النادي وتصب في مصلحة الأبناء انطلاقاً من الرؤية الأميرية السامية في دعم الشباب باعتبارهم عماد المستقبل.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع مع المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين للاتصالات المتنقلة وليد الخشتي ومدراء إدارات النادي أنه انطلاقاً من استراتيجية النجاح التي تم وضعها لتطوير العمل الشامل للنادي يأتي هذا اللقاء لتوثيق العلاقات والتباحث حول سبل دعم أنشطة النادي العلمية.

وأوضح الخرافي أن النادي العلمي الذي احتفل مؤخراً بعامه الـ 42 هو كيان مؤسسي رائد في المنطقة واستطاع بما يمتلكه من خبرات تحقيق العديد من النجاحات خلال مسيرته الثرية في تشجيع الأبناء على الإبتكار والبحث العلمي وإشراكهم في المحافل والملتقيات والمنتدات والمسابقات العلمية العربية والعالمية والتي استطاعوا من خلالها تحقيق العديد من النجاحات في تكريس اسم الكويت ورفع علمها في تلك المحافل.

وأكد على أهمية الدعم اللوجستي للنادي وأنشطته من قبل مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من مفهموم الخدمة المجتمعية التي تقدمها تلك الجهات والعمل على إيجاد شركاء استراتيجيين للدعم المتواصل للنادي وأنشطته على مدار العام.

وأشار إلى الدور الرائد الذي تقدمه شركة زين للاتصالات المتنقلة ورعايتها المتواصلة للمعرض الدولي للإختراعات في الشرق الأوسط والتي تنطلق فعالياته في السادس عشر من يناير المقبل برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحت شعار “لقاء المستثمرين بالمخترعين”.

وثمن الخرافي هذا الدعم الذي يصب في خدمة أهداف النادي ويحقق رؤيته الشمولية في خلق أجواء علمية تصقل مهارات وخبرات الشباب من منطلق خدمة الوطن والمواطن، وتواكب أحدث التطورات التي يشهدها العالم من حولنا.

من جانبه اعتبر المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين للاتصالات المتنقلة وليد الخشتي النادي العلمي من أبرز وأهم الأماكن التي تستقطب الشباب والنشء لافتاً إلى ضرورة مشاركة كل شاب في أنشطته العلمية.

وأشار إلى أن الجانب العلمي هو الأهم وهو ما تركز عليه شركة زين، حيث ترى أن النادي العلمي يطبق هذا المفهوم بشكل كبير من خلال اهتمامه بالأبناء، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والبحثية في مختلف التخصصات العلمية.

وأشار الخشتي إلى أهمية التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم، لافتاً الى أن الدول تقاس اليوم بما تحققه من منجزات علمية، وما نراه في النادي العلمي يعد نواة لإيجاد جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي ويحرص على مسايرة التقدم.

وقال أن ما لمسناه من أمثلة ونماذج لمنتسبي النادي العلمي ليست محلية فقط بل أنها أمثلة عالمية لشباب استطاع أن يوجد لنفسه ولدولته مكانة متميزة بين كبرى دول العالم في مختلف التخصصات العلمية.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه الأنشطة العلمية ودعم الشباب الكويتي ورفع مستوى الأداء وصقل المهارات للوصول إلى المستويات العالمية، موضحاً أن شركة زين من أوائل الداعمين لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط.