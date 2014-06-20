مصممة العطور زكية أشكناني: معرض العطور أحلى هدية لأمهات الكويت

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تشارك مؤسسة دار زكية للطيب والعطور وأدوات التجميل كراع رسمي لمعرض العطور 2017 الذي يقام على أرض المعارض الدولية في مشرف في الفترة من 21 مارس وتستمر أنشطته حتى 1 أبريل 2017 المقبل.

وفي هذا السياق ومن خلال تصريح خاص لليقظة عن هذه المشاركة والرعاية ، أكدت زكية أشكناني المديرة التنفيذية وصاحبة دار زكية للطيب والعطور، أن مؤسستها تحرص كل الحرص على التواجد بشكل دائم بمعرض العطور الذي يقام سنوياً أكثر من مرة، فأنا مؤمنة بأن هذا المعرض يعتبر واجهة أساسية لعرض منتجات الشركات المختلفة فيه، وهو يمثل حدثاً متميزاً بمشاركة حشد من الشركات المحلية والعالمية ولما يلقاه من إقبال جماهيري من جميع دول الخليج، فهناك الكثير من زوار دول الخليج يأتون خصيصاً لزيارة المعرض والتسوق منه.

ولفتت أشكناني إلى أن منتجات «الدار» بلغت 35 صنفاً من نفائس الطيب والعطور الشرقية والعربية والخلطات، إضافة إلى منتجاتها من أجود أنواع المعمول الأصلي المسقى بالزيوت العطرية الفاخرة، كما توفر خمريات الشعر، وكريمات الجسم، وملطفات الجو، بأربعة أنواع مميزة تشمل ملطف ثراء المتميز بعبق العود، و3 أصناف فرنسية طويلة الأمد على الملابس وهي «ملكتي»، و«أنيس الروح»، و«عين الحياة».

وأوضحت أشكناني أن دار زكية تطرح عطرها الجديد في المعرض حصرياً والذي سيكون مفاجأة المعرض، بالإضافة إلى تشكيلة من عطورها المميزة والمشهورة مثل عطر لامار، وعطر تلاد، وعطر ماي كوليكشن الذي يشهد إقبالاً واسعاً.

واختتمت الحديث بقولها: أن تزامن موعد معرض العطور مع مناسبة عيد الأم هو بمثابة أحلى هدية تقدم لكل الأمهات في الكويت