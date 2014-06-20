الفنان زيد العبيد وبصمة كويتية في الجمهورية الصينية

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منار صبري

زيد العبيد فنان كويتي قدم نفسه منذ البداية كفنان ونحات موهوب بأعمال تحمل فلسفة البحر والصحراء اللذان يراهما مكونين أساسيين في البيئة الكويتية ومزجهما دون اخلال بجانب دون الاخر، زيد العبيد يرى أن الخشب يجعله يعيش متعة الفن حيث تساعده مميزات الخشب في التطويع من تشكيل منحوتات تمثل الفكرة التي يحملها في وجدانه، نعم فاعماله هي نتاج وجدانه تطوعها انامله كما يريد، فلذلك هو يجنح غالبا لمنحوتات الخشب بدلا من المعادن على سببيل المثال، ويتحدث عن نفسه باقتضاب قائلا: بدايتي الفعلية كانت قبل قرابة السبعة أعوام حين التحقت بعضوية الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ثم اشتركت في معظم المعارض التي أقيمت منذ ذلك الحين، حتى اتيحت لي الفرصة للاشتراك في عدة معارض دولية.

الفنان زيد العبيد حلّ ضيفا على الجمهورية الصينية مؤخراً مشاركا في الورشة الدولية العربية للنحت في دورتها الثانية، لصالح مشروع حديقة الصداقة الصينية العربية، والتي انشئت لتكون رمزا للصداقة والتعايش وتطوير العلاقات الثقافية بين الصين والدول العربية.

وعن التجربة الفنية الكويتية أشاد العبيد بما تقدمه النماذج الكويتية الشابة المشرفة في المحافل الدولية من خلال الفنون أو مجالات الدولية المختلفة، والإشادة موصولة بالمجلس الوطني للتراث والفنون والآداب الذي يعمل جاهدا على تقديم وجبات ثقافية فنية لجميع فئات المجتمع الكويتي طوال العام وخاصة خلال عام 2016 الذي تحتل الكويت فيه مسمى عاصمة الثقافة الاسلامية.

يعتبر الفنان زيد العبيد هو امتداد لفن النحت في المنطقة بشكل عام، ويمثل مع أبناء جيله طليعة جديدة تحمل فن النحت لفضاءات جديدة بما لديه من أعمال تشكل اضافة حقيقية قادرة على تقديم ثقافة بلده والمنطقة كما يجب، شارك العبيد في معظم معارض جاليري دن” الذي يعتبر أحد أعضاؤها المؤسسين، ومعارض القرين، وبينالي الخرافي، بالإضافة إلى مشاركته في البحرين، قطر، ايطاليا، اسبانيا وأوكرانيا.

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