احتفال النجم التركي أمير بزفافه على ملكة جمال المغرب

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في حفل مبهر مزج بين العادات التركية والتقاليد المغربية احتفل النجم التركي مراد يلدريم بزواجه من ملكة جمال المغرب إيمان الباني.

ويشتهر يلدريم في العالم العربي بشخصية ” أمير” التي أبدع في تجسيدها على الشاشة. أما إيمان الباني فقد حصلت على لقب ملكة جمال المغرب عام 2006.

كان اللقاء الأول للعروسين في المانيا حيث توطدت العلاقة بينهما لتصل بعدها إلى الصداقة ثم تكلل أخيراً بالزواج.

في شهر نوفمبر الماضي قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطلب يد إيمان من والديها بالمغرب عبر برنامج سكايب.

حضر يلدريم أو” أمير” إلى المغرب يوم الجمعة الماضي ومن ثم أقيمت مظاهر الإحتفال بليلة الحنة على الطريقة المغربية، أما الزفاف فقد أقيم في العاصمة التركية الأحد الماضي والذي شهد حضوركثيف لعدد من النجوم.

فقد حرصت الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني على حضور حفل الزفاف على الرغم من منع زوجها من السفر من قبل السلطات في مطار القاهرة.

ومن المعروف في القانون المصري أن أي شخص يريد السفر إلى تركيا لابد من حصوله على إذن من الجهات الأمنية، وهذا الأمر لم يكن يعرفه النجم تامر حسني عندما توجه إلى المطار بصحبة زوجته لحضور حفل الزفاف ومن ثم تم منعه من السفر.

وهناك علاقة صداقة تربط بين بسمة بوسيل المغربية والعروس إيمان الباني. كما حضر الحفل أيضاً الممثلة التركية مريم أوزلي والمعروفة في العالم العربي بشخصية ” هويام” والتي جسدتها في مسلسل حريم السلطان.