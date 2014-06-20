ضربة قاضية أخرى توجهها زينة لأحمد عز

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أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، قرارا يقضي برفض دعوى الممثل المصري أحمد عز، التي طلب فيها بإبطال حكم إثبات النسب للتوأم “عز الدين” و”زين الدين”، من غريمته الممثلة زينة، ويأتي هذا القرار ليثبت أكثر الحكم السابق، الذي صدر لصالح زينة في إثبات نسب توأمها، ويبدو أن الموقف القانوني ل”عز” بات شبه ضعيف، عقب هذا الحكم الذي يعد ضربة قاضية تمكنت زينة من خلاله تسديدها صوبه.

لم يتمكن الممثل احمد عز في دعواه التي حركها من تقديم أي أدلة جديدة أو وثائق تثبت أن حكم النسب الصادر في السابق باطل، واضطرت محكمة الأسرة في مصر إلى رفض دعوى بطلان نسب التوأم منه، حسب ما أقرته نيابة الأسرة في آخر تقرير لها كانت قد رفعته إلى المحكمة مؤخرا، لذا تم التعجيل بإصدار حكم البطلان الذي جاء لفائدة زينة وتوأمها ضد الفنان أحمد عز.

يذكر أن محامي الممثل أحمد عز وهو عمر عبد الرحمن، كان قد رفع دعوى قضائية، على مستوى محكمة أسرة مدينة نصر، طلب فيها بإبطال قرار محكمة أول درجة، الذي يقضي بثبوت نسب الطفلين التوأم، ويتعلق الأمر بكل من “عز الدين” و”زين الدين” متذرعا بحجة بطلان الإجراءات.

وكان القضاء قد منح الممثلة زينة وأطفالها حق الأبوة من الممثل عز الذي نفى ذلك ورفض بشكل قطعي ومكرر أن يكون قد تزوج عرفيا من زينة، حيث قدم فريق الدفاع، الذي يمثل زينة الأدلة لمحكمة الأسرة و التي تعكس حقيقة زواج زينة من عز وتثبت كذلك أبوته لطفليها، نذكر من بينها رسائل خاصة وبعضها توصف بالحميمية ومحادثات هاتفية وصور وشهادات بالإضافة إلى شهود عدل، وقفوا أمام المحكمة، للإدلاء بشهادتهم، مفادها حصول زواج بين الثنائي.

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