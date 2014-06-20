الفنانة زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها

شارك

أيمن الرفاعي

نشرت الفنانة المصرية زينة عدد من الصور احتفالا بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين. حيث يصادف هذا الشهر عيد ميلاد التوأمين الثالث. وقد نشرت زينة بعض الصور لها أثناء الحمل وكذلك خلال تواجدها في المستشفى.

كما علقت قائلة ” زي النهارده من 3 سنين حصل لي أجمل حاجة في حياتي” ولم تنس زينة أيضا أن تشكر معجبيها والمتابعين لها على تشجيعها ووقوفهم بجانبها.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها زينة بعيد ميلاد توأمها بعيدا عن التوترات والخلافات مع الفنان أحمد عز. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بأحقية نسب التوأمين إلى الفنان أحمد عز وإلزامه بدفع نفقة شهرية قيمتها 20 الف جنيه.

شارك

Comments

comments