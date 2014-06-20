برجك الفلكي يعرف أيضاً..طعامك المفضل

شارك

يدرس علم الفلك أثر الكواكب والنجوم والأقمار على حياة الإنسان وشخصيته وتصرفاته، لكن الجديد في الأمر أن الأبراج تعرف أيضاً الطعام المفضل للأشخاص كل بحسب برجه، وفي السطور التالية تخبرنا خبيرة الأبراج نورا عبدالله عن علاقة الطعام بالأبراج، وما يترتب عليه.

برج الحمل:

مواليد برج الحمل يتأثرون بشكل أساسي بكوكب المريخ كوكب الطاقة والنار، لذلك نجد الاطعمة التي تناسب أغلبهم هي الوجبات السريعة الغنية بالدهون والبروتينات، كما يميلوا إلى الطعام الهندي، وذلك نتيجة عشقهم للبهارات والتوابل.

برج الثور:

وهم متأثرون بكوكب الزهرة الذي يعطيهم حاسة التذوق الاستثنائية، فهم يحبون الطعام جداً، ويجدون لذة في تناوله ببطء، ولا يعتبرون الطعام مجرد وجبات ضرورية لدفع الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط العادي بالحياة، وهم غالباً نباتيون، ولكن يكثرون من تناول الحلوى والنشويات مثل المعكرونة والأرز الأبيض والبطاطس، ويحبون أيضاً تناول اللحوم الحمراء، كما أن الطعام الشرق آسيوي يستهويهم كثيراً، وهم معرضون للسمنة.

برج الجوزاء:

طبيعتهم هوائية ويفضلوا تناول الساندويتشات الخفيفة والتونة، ووجباتهم بشكل عام قليلة، ويتناولون طعامهم بسرعة مقارنة بغيرهم. كثير منهم يفضل تناول الطعام خارج البيت، لا يحبون تناول اللحوم الحمراء أحياناً، وهناك عدد كثير منهم يفضل تناول الخضراوات، والسبب في ذلك هو حرصهم على الرشاقة وعدم السمنة، فأغلب مواليد برج الجوزاء يراقبون وزنهم وطاقتهم.

برج السرطان:

يتأثرون بالقمر، أغلبهم يميلون للأطعمة والوجبات البحرية ويأتي في مقدمتها الأسماك، مثل السالمون والبياض والبلطي وأسماك القاروس والمياس ويفضلون باقي أنواع ثمار البحر مثل الجمبري والاستاكوزا والكابوريا.

برج الأسد:

يتأثرون بالشمس, ولذلك فالأطعمة التي تناسب طبيعتهم يأتي في مقدمتها اللحوم الحمراء وخاصة من نوعية اللحم الضاني والكباب والشاورما بأنواعها.

وكثير منهم يفضل الوجبات السريعة التي تحتوي على لحوم حمراء، ولا يميلون بطبيعتهم لتناول الخضراوات فهم ليسوا نباتيين في طبيعة الأكلات التي يفضلونها، بل يميلوا أكثر للأطعمة التي تحتوي على عناصر غنية بالبروتين الحيواني.

برج العذراء:

نجد أن أهم الأطعمة التي تناسب أمزجتهم وطبيعتهم هي الأكلات التي تحتوي على عنصر الفوسفور والماغنسيوم وتشمل التونة, والأكلات التي تحتوي على البقوليات مثل اللوبيا والفاصوليا الخضراء والعدس والكشري.

ويفضل كثير منهم وجبات مثل اللحوم البيضاء واللحم الأحمر الخفيف غير الدسم، كما يفضلون تناول الطعام بالمنزل، ولا يفضلون الوجبات السريعة إلا للضرورة.

برج الميزان:

يتأثرون بشكل أساسي بكوكب الزهرة كوكب الذوق والجمال وهم هوائيون في طبيعتهم، ويتشابهون كثيراً في حسهم تجاه الطعام مع مواليد برج الثور، لكن الفارق بينهم وبين مواليد برج الثور هو ميلهم أكثر لتناول الأطعمة الجديدة والغريبة عليهم، في حين أن مواليد برج الثور تقليديون في الوجبات التي يتناولونها ولا يجربون تناول أطعمة غريبة عن المعتاد.

برج العقرب:

يتأثر هذا البرج بكوكب المريخ وبلوتو الذي يعطيهم حاسة التذوق للتوابل والفلفل والملح، يحبون الطعام جداً ويجدون لذة في تناوله ببطء ولا يعتبرون الطعام مجرد وجبات ضرورية لدفع الجسم بالطاقة، وهم يعتبرون الطعام شيء له لذة يجب أن يشعروا بها أثناء تناولهم إياه كما أن شهوتهم للطعام كبيرة ولذلك فهم معرضون أكثر من غيرهم للسمنة والوزن الزائد، وكثير منهم لديه نوع من الوسواس الذي يجعله لا يحب تناول الوجبات السريعة أو حتى الوجبات العادية خارج المنزل, ويفضلون تناول وجباتهم المطبوخة داخل مطبخ البيت حتى يضمنوا نظافتها وصحتها.

برج القوس:

ناريون في طبيعتهم ويفضلون تناول وجبات متنوعة وخفيفة، طعامهم بشكل عام قليل في حجمه، ويستلذون بطعمه ويحبون تناول طعامهم بسرعة مقارنة بغيرهم، كثير منهم يفضل تناول الوجبات السريعة خارج البيت، ويفضلوا تناول اللحوم الحمراء بأنواعها, ولا يحبون تناول البقوليات، كما أن أغلبهم يمارسون الرياضة ولذلك لابد من أن يحرصوا على تناول العصائر الطازجة.

برج الجدي:

ترابيون وتقليديون فطبيعة برجهم يتأثر بكوكب زحل، أغلبهم يميل للأطعمة الاعتيادية التي يتم طهيها من قبل الأمهات أو الشريك داخل البيت، ولا يفضلون تناول الطعام خارج البيت تحت أي ظرف من الظروف، و إذا حدث ذلك تجدهم أكثر الناس انزعاجاً من الأجواء الصاخبة في تلك المطاعم، وهم أقل الناس شهية لهذا النوع من الأطعمة، ويفضلون تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على البقوليات والنشويات مثل الأرز والمعكرونة واللوبيا والفاصوليا والبامية.

كما يحبون تناول المكسرات بين الوجبات، ويفضلون تناول أكواب من الماء أثناء تناول الطعام، ويحرصون على أن تكون وجباتهم منتظمة وفي مواعيد محددة كل يوم ووسط الأسرة أو وحدهم.

برج الدلو:

يتأثرون بكوكب التغييرات أورانوس وطبيعتهم كما نعرف هوائية, ولذلك فالأطعمة التي تناسب طبيعتهم يأتي في مقدمتها الدجاج, والوجبات السريعة مثل الشاورما واللحوم الحمراء والهامبرجر والهوت دوج وقطع البطاطس المقلية. وكثير منهم يفضل الوجبات السريعة التي تحتوي على لحوم حمراء، ولا يميلون بطبيعتهم لتناول الخضراوات، وهم يميلون أيضاً للأطعمة الجديدة على مجتمعاتهم، فهم يحبون تجربة الأكلات الغريبة أثناء السفر إلي الدول الأخرى.

برج الحوت:

يتحكم بهم كوكب نبتون الحالم، ولذلك نجد أن من أهم الأطعمة التي تناسب أمزجتهم وطبيعتهم هي الأكلات التي تحتوي على عنصر الفوسفور والماغنسيوم والكالسيوم وتشمل الأسماك بكل أنواعها, والأكلات التي تحتوي على الكالسيوم مثل البيض والجبن القريش والجبنة البيضاء.

أغلبهم لا يفضلون تناول الطعام خارج البيت ولا يفضلون الوجبات السريعة إلا للضرورة، ولكنهم يعشقون الأكل في مطاعم المأكولات البحرية المشهورة.