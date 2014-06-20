الأبراج الفلكية تكشف حالتك الصحية

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لعدة قرون، استخدم الفلك في فهم الشخصيات وتفاعلها مع الخارج، ولكنها تحمل دوراً آخر حيث يستعان بها أيضاً للكشف عن الحالة الصحية للأفراد، حيث ربط العديد من علماء الفلك صورة الرموز في دائرة الأبراج بأعضاء الجسم وأنها علامة تحكم على أجزاء معينة من الجسم.

فقد ذكر ريبيكا غوردون، أحد علماء الفلك، ومؤلف كتاب “جسمك والنجوم، أن البرج الفلكي الخاص بكل شخص يمكن أن يساعد في تحديد مناطق مختلفة من الجسم قد تواجه مشاكل صحية. وفند العالم غوردن الحالة الصحية لأصحاب كل برج فلكي كالتالي

برج الحمل:

من المعروف أن أصحاب برج الحمل يتميزون بالحزم والعناد، فهم يميلون إلى الغوص في الأشياء وتحليلها، وعندما يشعر برج الحمل بالكبت، تظهر هذه الطاقة المكبوتة في شكل الصداع النصفي، ومشاكل في الجيوب الأنفية، والتوتر.

برج الثور:

من الأبراج التي تحصر نفسها في العالم المادي والروتين اليومي، وهذا الروتين يؤدي إلى التوتر وتصلب ومشاكل الرقبة لديه.

الجوزاء:

يهدف برج الجوزاء للتواصل، وعادة ما تكمن مشاكله الصحية بعضلات بيديه وأصابعه.

السرطان:

هو من الأبراج المائية التي تتسم بالحساسية، فأكثر ما يواجهه أصحاب هذا البرج هو حساسية الصدر أو احتباس الماء، والالتهابات، وانخفاض الطاقة.

الأسد:

يحكم برج الأسد الشمس التي تزدهر بتسليط الضوء على العالم، من خلال التعبير الإبداعي والقيادة، وعندما يشعر مولود الأسد أن مهاراتهم القيادية لا تستخدم على نحو فعال، فإنه يشعر بالضيق والتوتر وألم في أكتافه ومشاكل في المنطقة العليا من الظهر.

برج العذراء:

الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي هي المشاكل الصحية الرئيسية لكثير من مواليد برج العذراء، فحالة المعدة لديهم هي كناية عن حال العذراء.

الميزان:

البرج المعطاء والذي يضع الآخرين أولوية له، هذا الأمر يمكن أن يظهر عليه سلباً بآلام في أسفل الظهر، لعدم تركيزه على رعاية ذاته.

العقرب:

المحب جداً والذي يصعب عليه التخلي عن علاقاته وتجاربه السابقة، ما يجعله عرضه للأمراض العصبية فهو يعيش تحت الضغط.

القوس:

في علم الفلك القوس نصفه رجل ونصفه خيل، فالوركين بمثابة مركز توازن له، ويعتقد الفلكيون أن القوس يكون معرض لخطر عرق النسا أو مشاكل الوركين.

الجدي:

هم أشخاص أقوياء مصممون جداً على تحقيق أهدافهم، وهم عرضة لتحمل الكثير من المهام وإرهاق نفسهم، وأغلب المشاكل التي تواجههم هي التواء وضعف في الركبتين.

الدلو:

أشخاص يتصفون بالجدية، ويمثل الكاحلين مصدر قوة لهم وهو المفتاح في قدرتهم على تحقيق التوازن والوقوف على ما يؤمنون به، فإذا شعر الدلو بالتوتر فغالباً ما تنشأ مشاكل في كاحله.

الحوت:

من المعروف أن الحوت ذو خيال إبداعي، وهو يمثل التوازن بين الروحية والمادية، وعندما يختل هذا التوازن، نجد أنه يشعر بالألم في القدمين.