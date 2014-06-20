“الزومبا” تحسن المزاج وتقلل من أعراض الشيخوخة

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هند شديد

اصبحت رقصة الزومبا من الرياضات التي يقبل عليها الكثيرون، لما لها من علاقة وثيقة بالراحة النفسية واللياقة البدنية.

وتضم الزومبا مجموعة من الرقصات كالسالسا، والسامبا، وبيلي دانس، وميرينغي، وريفيتون كومبيا، وبالتالي فهي نوع من الترفيه الروحي الذي يقضي على الكآبة.

تتضمن الزومبا بعض التمارين الرياضية، حيث تعمل رقصة الزومبا على تحريك معظم أعضاء الجسم كالقدمين، والرقبة، والكتفين، وممارسة الزومبا لمدة 45 دقيقة تساعد على حرق 350 سعرة حرارية، والزومبا تشمل عددا من مستويات اللياقة البدنية سواء للمبتدئين أو المتقدمين، فهي تمرين بدني رائع زادت شعبيته.

فوائد الزومبا

تحتوي الزومبا على مجموعة من الحركات الغير معقدة، والتي تساعد على تحريك الجسم كله، وبالتالي فهي تساعد علىحرق السعرات الحرارية وزيادة المرونة، وتخسيس الوزن.

تساعد الزومبا على تحسين المزاج وتعديله، حيث تقوم بزيادة إفراز الهرمون المسؤول عن تعديل المزاج، وهو “هرمون الإندروفين”،والذي يساعد على التخلص من التوتر الذي تتعرض له كل يوم، عن طريق تفريغ الطاقة السلبية التي توجد بداخلك،فتنسي نفسك مع الموسيقى.

تساعد الزومبا على تحسين الجسم والمظهر بشكل كبير جداً، والتي بدورها تقلّل من احتمالية ظهور أعراض الكبر والشيخوخة.

تساعد الزومبا بشكل كبير على تعزيز صحة الأوعية الدموية والقلب.

تعمل الزومبا على تقوية العضلات، من خلال تحريك جميع عضلات الجسم، مع إيقاع الموسيقى، وبالتالي تشارك جميع العضلات سواء القدمين، الذراعين، البطن، الظهر، الساقين في الحركة.

اذنفان رقصة زومبا مناسبة لكل الأعمار، لأنها تشمل علي الموسيقي ومجموعة من الحركات النشطة، ولقدتم تخصيص برامج للأطفال،تمكنهم من ممارسة الزومبا في سن مبكر، وتجعلهم يشعرون أنهم أكثر نشاطاً وصحة، وتعتبر الزومبا مثالية لكبار السن، لأنها تساعدهم في الحفاظ على نشاطهم، كما تساعدعلى زيادة الشعور بالرضا، وتحسين المزاج، وتمنح الشخص الشعور بالثقة في نفسه.

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