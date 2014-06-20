وفاة زبيدة ثروت ” قطة السينما المصرية”

شارك

بعد معاناة شديدة مع مرض الإلتهاب الرئوي توفيت بالأمس 13 ديسمبر الفنانة المصرية القديرة زبيدة ثروت. وبهذه النهاية تم إسدال الستار على مسيرة فنية زاخرة قلما تتكرر عبر تاريخ السينما.

شاركت زبيدة ثروت بالسينما لأول مرة عام 1956 من خلال دقائق قليلة ظهرت فيها مع شادية وعبد الحليم حافظ بفيلم ” دليلة”.

أما الإنطلاقة الحقيقية لها فكانت عند مشاركتها عبد الحليم حافظ بفيلم ” يوم من عمري” حيث نجحت بصورة لم يتوقعها صناع الفيلم أنفسهم.

بعد هذا الدور أطلق عليها لقب ” ملكة الرومانسية” وكذلك ” صاحبة العيون السحرية”. قدمت العديد من الأفلام الناجحة مثل ” نساء في حياتي” مع النجم رشدي أباظة وهند رستم.

كما شاركت العديد من عمالقة الفن مثل يوسف وهبي ويحيى شاهين بفيلم” الملاك الصغير” وظهرت زبيدة ثروت إلى جانب أحمد رمزي أيضاً و زوزو ماضي في الرائعة السينمائية ” بنت 17″.

مثلت إلى جانب كمال الشناوي بفيلم ” شمس لا تغيب” ومع النجم العالمي عمر الشريف في العمل السينمائي الخالد ” في بيتنا رجل” والذي ضم كوكبة لامعة من النجوم منهم حسن يوسف وزهرة العلا وحسين رياض.

شاركت مع الممثل والمطرب الشهير فريد الأطرش بالفيلم الرومانسي ” زمان يا حب”.تحتوي مكتبة السينما المصرية على العديد من أعمالها مثل ” حكاية 3 بنات ـ احترسي من الحب ـ نصف عذراء ـ سلوى في مهب الريح ـ زوجة غيورة جداًـ الرجل الآخر ـ الأحضان الدافئة ـ المذنبون ـ الحب الحرام ـ شمس وضباب – حادثة شرف ـ أنا وزوجتي والسكرتيرة وغيرها من الأعمال الخالدة”.

شاركت أيضاً بمسرحية ” 20 فرخة وديك” أما آخر أعمالها فكانت مسرحية ” عائلة سعيدة جدا” مع الفنان أمين الهنيدي والمنتصر بالله.

تزوجت زبيدة ثروت من ضابط في البحرية المصرية عام 1960 اسمه إيهاب الغزاوي ثم تزوجت بعد ذلك من المنتج السوري صبحي فرحات وأنجبت منه بناتها الأربعة بعد ذلك تزوجت من محمد إسماعيل وكان آخر أزواجها الممثل عمر ناجي. أدى تدخينها للسجائر بشراهة إلى إصابتها بمرض الإلتهاب الرئوي الحاد والذي ماتت على إثر مضاعفاته بالأمس عن عمر يناهز 76 عاما.

شارك

Comments

comments